Apex Legends: la progressione cross-platform arriverà nel 2022

Con la Stagione 10 di Apex Legends nel vivo e la nuova leggenda Seer disponibile, è tempo per Respawn di concentrarsi sul futuro del popolare battle royale free-to-play. È per questo che, nel corso di un botta e risposta su Reddit, il team ha parlato delle funzionalità in arrivo prossimamente: tra queste, la più richiesta dagli utenti è la progressione cross-platform.

Gli sviluppatori fanno sapere che questa feature potrebbe arrivare nel corso del 2022, spiegando che i tempi si sono dilatati a causa di diversi imprevisti. In particolare, al di là di alcuni problemi tecnici, le criticità maggiori sono di tipo legale, giacché la fusione di più account creati su piattaforme differenti ha risvolti differenti in base alle leggi nazionali e alle disposizioni contrattuali dei possessori delle piattaforme. Respawn si dice fortemente motivata a risolvere questi problemi, ma potrebbe volerci del tempo prima che la progressione cross-platform venga attivata.

Nel frattempo, il team sta lavorando anche all’update tecnico di Apex Legends per PS5 e Xbox Series X|S: in teoria dovrebbe uscire quest’anno, ma non si conosce ancora la data di lancio di questo upgrade.

