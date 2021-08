Dying Light 2: Techland parla delle opzioni grafiche su console

Mancano circa quattro mesi all’uscita di Dying Light 2, pertanto non stupisce che Techland abbia iniziato già a parlare delle diverse opzioni grafiche che verranno implementate nelle versioni console del gioco, in particolare su PS5 e Xbox Series X.

In un’intervista concessa ai taccuini di MP1st, il lead level designer Piotr Pawlaczyk ha fatto sapere che su entrambe le piattaforme saranno presenti due modalità grafiche. La prima viene definita “quality mode” e darà la precedenza alla resa visiva, con risoluzione 4K, effetti di ray tracing, e altre impostazioni grafiche avanzate come gli effetti volumetrici e frame post-processing. La seconda è la “performance mode“, che sacrifica la risoluzione e il ray tracing sull’altare della fluidità dell’azione (60 fotogrammi al secondo e variable refresh rate, quest’ultimo solo su Xbox).

Al di là di queste due impostazioni predefinite, Pawlaczyk fa sapere che gli utenti potranno anche modificare manualmente alcune opzioni, senza però specificare quali.

Dying Light 2, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 7 dicembre non soltanto su PS5 e Xbox Series X|S, ma anche su PC, PS4 e Xbox One.

