Intellivision Amico rinviato, preordini in arrivo entro fine 2021

Dopo tanti rinvii, sembrava fosse arrivata la volta buona per l’Intellivision Amico, ma pare proprio che la data di lancio della console sia dovuta slittare ancora una volta. In un mail mandata a coloro che hanno effettuato il preordine, Intellivision ha chiarito che le console non potranno arrivare entro quest’autunno come originariamente promesso. Chi ha preordinato la piattaforma, in ogni caso, dovrebbe riceverla entro la fine del 2021.

Stando a quanto scritto nell’email, la causa di questo nuovo rinvio dell’Intellivision Amico va da ricercare nella ormai tristemente nota carenza di componentistica che da lunghi mesi ormai affligge tutta l’industria, videoludica e non. Non dubitiamo, in ogni caso, che l’attesa varrà la pena.