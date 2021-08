Genshin Impact: ecco la character demo di Yoimiya

Il lunedì è sempre una giornata traumatica, ma se siete giocatori di Genshin Impact forse avete di che rallegrarvi. MiHoYo ha infatti pubblicato la character demo di Yoimiya, un breve trailer che mostra in azione la fiammeggiante arciera in arrivo sull’action RPG free to play a partire dal 10 agosto.











Parte della nazione di Inazuma, Yoimiya è un personaggio di elemento Pyro a cinque stelle, e il suo banner durerà fino al 31 agosto. Le sue abilità le permetteranno di incendiare i suoi attacchi normali finché resta in una determinata area e, una volta caricato l’Elemental Burst, di scatenare una pioggia di fuochi artificiali che infliggeranno danni ad area. Ricordiamo che con l’aggiornamento successivo, previsto per il primo settembre, anche Aloy di Horizon: Zero Dawn arriverà su Genshin Impact.