Cookie Clicker si prepara ad arrivare su Steam

Sì, avete letto bene: originariamente rilasciato nel 2013 come gioco via browser, Cookie Clicker arriverà anche su Steam a partire dal primo settembre. Questa versione del gioco non sarà più gratuita, ma includerà tutta una serie di nuove funzionalità come minigiochi, compatibilità con lo Steam Cloud e una nuova colonna sonora composta interamente da C418, già famoso per aver composto l’accompagnamento sonoro di Minecraft.











Come suggerisce il titolo, Cookie Clicker è un gioco il cui scopo è cliccare su un biscotto e così facendo creare quantità sempre più assurde di biscotti. Non c’è solo questo, però: oltre ai già citati minigiochi, è presente anche un sistema di progressione e di gestione dei potenziamenti, ovviamente finalizzata alla creazione di ancora più biscotti.