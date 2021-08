Se ci avessero detto cinque anni fa quanta strada avrebbe fatto No Man’s Sky, probabilmente avremmo riso loro in faccia. Ma dopo un lancio che non abbiamo nessun timore di definire disastrato lo studio Hello Games si è rimboccato le maniche e ha lavorato duramente alla sua creazione, espandendola un pezzo alla volta e portandola ad evolversi notevolmente rispetto alla sua forma iniziale. Il risultati di questi sedici aggiornamenti, e di cinque anni di lavoro, è stato raccolto in un trailer celebrativo.











La strada, però, non finisce certo qui per No Man’s Sky, che anzi ha già in mente dove vuole andare. La parte conclusiva del video ci offre infatti un teaser del prossimo aggiornamento, del quale ci viene rivelato solamente il nome: Frontiers. Così come tutti quelli che lo hanno preceduto, anche questo nuovo update sarà gratuito.