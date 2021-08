Back 4 Blood: ottimi numeri per la beta su Steam

Nel corso degli ultimi giorni ha preso il via la beta di Back 4 Blood, sequel spirituale di Left 4 Dead sviluppato da Turtle Rock Studios. E, a quanto pare, sembra che il genere nel frattempo non abbia perso di appeal: come possiamo leggere su SteamDB, questa versione non definitiva del gioco ha infatti raggiunto vette da quasi centomila giocatori connessi in contemporanea. Numeri certo non indifferenti, che promettono bene per il gioco di Turtle Rock.

Ricordiamo che Back 4 Blood non si limita a fornire una versione con grafica aggiornata dell’illustre ispiratore, ma implementa anche sistemi di gameplay più approfonditi. Ognuno dei vari Cleaner, per esempio, è dotato di perk passivi unici, e tramite il Card System possiamo ulteriormente personalizzare la nostra esperienza.