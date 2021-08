Humankind sarà su Xbox Game Pass a partire dal day one

Ottime notizie per gli appassionati di strategia, o se non altro, per quelli che dispongono di un abbonamento Xbox Game Pass. Come annunciato su Xbox Wire, Humankind arriverà sul servizio a sottoscrizione a partire dal day one, e cioè il 17 agosto (salvo rinvii a sorpresa proprio in dirittura d’arrivo, che di questi tempi non si può mai sapere).

Nuovo gioco di Amplitude Studios, sviluppatore con un’ottima esperienza nel campo degli strategici 4X, Humankind segna una dipartita dalle vicende dell’Endless Universe, che comunque continueranno con Endless Dungeon. Il titolo ci mette infatti al comando di un popolo che dovremo guidare fra le varie fasi della storia dell’umanità. Se volete saperne di più, vi rimandiamo all’anteprima di Daniele Dolce.