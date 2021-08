Hellblade: Senua's Sacrifice si aggiorna su Xbox Series X|S

In attesa di saperne di più sul secondo capitolo della saga, attualmente in lavorazione presso Ninja Theory, lo studio britannico ha pubblicato un aggiornamento per Hellblade: Senua’s Sacrifice che sfrutta gli hardware di Xbox Series X|S.











L’update garantisce la presenza di ben tre impostazioni grafiche differenti per entrambe le console. Di seguito i dettagli:

Xbox Series X

Performance : risoluzione dinamica fino a 1080p e 120fps

: risoluzione dinamica fino a 1080p e 120fps Resolution : risoluzione dinamica fino a 4K e 60fps

: risoluzione dinamica fino a 4K e 60fps Enriched: risoluzione dinamica fino a 4K, 30fps e ray tracing

Xbox Series S

Performance : risoluzione 1080p e 60fps

: risoluzione 1080p e 60fps Resolution : risoluzione dinamica fino a 1440p e 30fps

: risoluzione dinamica fino a 1440p e 30fps Enriched: risoluzione 1080p, 30fps e ray tracing

Il team inglese fa sapere che un simile aggiornamento arriverà anche su PC nel prossimo futuro, ma non raggiungerà altre piattaforme.