Darksiders III in uscita su Switch a settembre

Pubblicato quasi tre anni fa su PS4, Xbox One e PC (qui la nostra recensione), Darksiders III sta per approdare anche su Switch. Il publisher THQ Nordic ha difatti confermato le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, annunciando che l’uscita dell’action adventure sulla console Nintendo è fissata al prossimo 30 settembre.

Questa edizione del videogioco targato Gunfire Games includerà tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in passato sulle altre piattaforme, comprese le espansioni The Crucible e Keepers of the Void. Purtroppo non è stato diffuso alcun dettaglio aggiuntivo circa l’edizione per Switch di Darksiders III, quindi rimaniamo in attesa di ulteriori notizie a riguardo.

Condividi con gli amici Inviare