Xbox Cloud Gaming disponibile sull'app per PC Windows 10

Microsoft ha annunciato che da oggi la feature di Xbox Cloud Gaming è disponibile sull’app Xbox per PC Windows 10 in 22 paesi, tra cui figura anche l’Italia.

La funzionalità è ancora in beta, pertanto è accessibile solamente agli utenti iscritti al programma Insider abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. stando a quanto dichiarato dalla Casa di Redmond, l’obiettivo di questo lancio dedicato agli Insider è quello di raccogliere ulteriori feedback dalla community per continuare a migliorare l’esperienza in attesa del lancio più ampio, sul quale verranno diffuse maggiori informazioni in futuro.

Xbox Cloud Gaming, lo ricordiamo, permette di accedere a un corposo catalogo di titoli da giocare in streaming.

