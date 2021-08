Xenoblade Chronicles 3 sarebbe in lavorazione

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, Nintendo e Monolith Soft sarebbero al lavoro su Xenoblade Chronicles 3, il capitolo conclusivo della trilogia di JRPG che ha debuttato più di dieci anni fa su Wii e che ha visto un sequel approdare su Switch nel 2017.

Il rumor è stato alimentato da Imran Khan sulle colonne di Fanbyte, dove leggiamo che tutto è partito dall’attrice Jenna Coleman, che ha prestato la sua voce al personaggio di Melia nel primo Xenoblade Chronicles. La doppiatrice si è lasciata sfuggire che lo studio nipponico sta lavorando a un terzo capitolo della saga, un piccolo dettaglio, per usare un eufemismo, confermato dalle altre fonti interpellate da Khan.

Stando alle indiscrezioni, infatti, la Casa di Kyoto avrebbe dovuto annunciare il fantomatico Xenoblade Chronicles 3 già all’inizio di quest’anno, tuttavia alcune complicazioni legate alla pandemia hanno scombussolato i piani di Nintendo, facendo slittare in avanti sia l’annuncio che la pubblicazione del gioco. È tuttavia molto probabile che la presentazione del capitolo conclusivo della trilogia avvenga entro la fine del 2021, con l’eventuale lancio previsto nella prima metà del 2022.

In ogni caso vi ricordiamo che abbiamo appena riportato dei rumor non confermati, pertanto vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute accortezze.

Condividi con gli amici Inviare