Annunciato The A500 Mini, riedizione dello storico Commodore Amiga 500

Cari amighisti, è finalmente arrivato anche il vostro momento: dopo tutte le varie riedizioni di piattaforme del passato, tra cui il recente The C64 Mini, finalmente tocca all'Amiga 500 con il piccolo The A500 Mini.











Realizzata da Retro Games, la stessa compagnia che ha dato i natali alla versione in miniatura del Commodore 64, questa riedizione su licenza del celebre home computer a 16 bit sarà disponibile all’inizio del 2022 con un totale di 25 giochi preinstallati. Tra questi troviamo diversi classici del passato, come Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine e Worms. Tuttavia, nulla ci vieta di caricare dei giochi aggiuntivi tramite chiavetta USB e il supporto completo di WHDLoad.

The A500 Mini offre un’emulazione perfetta dell’originale Amiga 500 (OCS) e dell’Enhanced Chip Set (ECS), ma anche dell’Advanced Graphics Architecture (AGA) del successivo Amiga 1200.

“In questa prima versione mini di The A500, abbiamo creato ciò che crediamo che i fan dei giochi apprezzeranno e considereranno l’evoluzione delle console per mini giochi“, ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games.

Distribuito da Koch Media, The A500 Mini includerà un mouse a due pulsanti che ricorda lo stile della periferica originale, assieme a un gamepad di precisione a otto pulsanti. Sarà inoltre possibile collegare una qualsiasi tastiera PC esterna standard per funzionalità aggiuntive.