Turbo Kid: ecco il primo gameplay del videogioco ispirato al film

Lo studio indipendente Outerminds ha pubblicato il primo trailer di gameplay di Turbo Kid, platform di stampo metroidvania ispirato all’omonimo film diretto da François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell.











Ambientato in un brutale mondo post-apocalittico, Turbo Kid ci metterà nei panni di un giovane ragazzo che in sella alla sua fida BMX deve affrontare orde di banditi e fuorilegge per salvare la sua amica. Il gioco presenterà combattimenti brutali alternati a fasi esplorative, sia a piedi che su bici.

Turbo Kid uscirà nel corso del 2022, tuttavia gli sviluppatori stanno per dare il via a una campagna di crowdfunding su Kickstarter per raccogliere i fondi necessari al completamento dei lavori. La campagna partirà il prossimo 20 agosto.