Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition valutato dall'ESRB

Com’è noto già da qualche settimana, il Season Pass di Far Cry 6 non ci permetterà solamente di giocare nei panni di Vaas, Pagan Min e Joseph Seed, ma anche in quelli di Rex “Power” Colt. Il pass stagionale includerà infatti Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition, una versione aggiornata dello spin-off della serie principale che di recente è apparso anche sul sito dell’ESRB. Questa sua apparizione sembra servire da ulteriore conferma che il gioco riceverà lo stesso trattamento di Far Cry 3 Classic Edition, incluso nel Season Pass di Far Cry 5 e poi venduto separatamente al prezzo di 29,99€.

Stando sempre a quanto riportato dall’ESRB, Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. A dispetto della sua breve durata, il titolo retrofuturistico è uno degli episodi più amati della fortunata serie di Ubisoft.