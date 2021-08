Valheim: cambiamenti al cibo in arrivo con Hearth & Home

In previsione dell’aggiornamento Hearth & Home, che arriverà su Valheim entro settembre, Iron Gate ha deciso di preparare una serie di video dedicati alle principali modifiche che apporterà. Il primo di questi ci parla del cibo, elemento fondamentale per tutti gli intrepidi esploratori del decimo mondo nordico. Sembra le differenze siano prevalentemente visive, ma non manca anche qualche integrazione a livello di gameplay.











Con l’arrivo di Hearth & Home, infatti, i vari cibi saranno divisi in categorie facilmente identificabili: forchetta bianca per quelli che offrono bonus simili a salute e resistenza, rossa per quelli che prediligono la salute e gialla per i pasti che incrementano principalmente la barra della resistenza. Sparirà anche la barra che indica la durata rimanente dei vari cibi, sostituita da un timer di più facile lettura. Iron Gate ha inoltre voluto rivedere quanto il bonus offerto dai vari cibi si degrada nel tempo, anticipando che questo calo sarà reso meno lineare.

Non è ancora nota la data esatta in cui questa attesa patch arriverà su Valheim, ma in un recente aggiornamento gli sviluppatori hanno confermato che i lavori sono a buon punto.