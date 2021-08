Oculus Quest 2: la versione da 128GB sostituirà quella da 64GB

Negli ultimi giorni, Facebook ha deciso di sospendere temporaneamente le vendite dell’Oculus Quest 2, in seguito a episodi di irritazione della pella sopraggiunti in una piccola percentuale di utenti. Se proprio in questi giorni avevate decido di procedere all’acquisto e la necessità di rinviare i vostri piani vi ha lasciato l’amaro in bocca, sappiate però che ci sono buone notizie per voi. A partire dal 24 agosto, giorno in cui riprenderanno le vendite del visore VR, la versione 64GB non sarà più disponibile e verrà sostituita da quella da 128GB. Al cambiamento non corrisponderà nessuna modifica del prezzo base, che continuerà ad essere di 349€.

