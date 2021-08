Blue Reflection: Second Light, un nuovo trailer per il JRPG di Koei Tecmo

Koei Tecmo ha diffuso un nuovo trailer per Blue Reflection: Second Light, seguito del JRPG uscito nel 2017. Il trailer mette in mostra sia gli elementi introduttivi della storia e il cast di protagonisti che alcuni elementi di gameplay, come l’esplorazione del misterioso mondo in cui si sono trovate Ao, Kokoro e Yuki, e anche qualche spezzone di combattimento.











La struttura del gioco si dividerà a metà fra il mondo reale e l’Heartscape, che a dispetto del poetico nome è ricco di pericoli che le studentesse dovranno affrontare. Blue Light: Second Reflection uscirà su PC, PS4 e Nintendo Switch a partire dal 9 novembre.