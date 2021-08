Humankind: un trailer mostra quanto è grande il nuovo gioco di Amplitude

Negli ultimi mesi, Amplitude Studios si è data un bel po’ da fare quando si è trattato di parlarci di Humankind e delle sue molteplici possibilità di personalizzazione. L’ultimo trailer, però, vuole riassumere tutti i numeri dello strategico in un solo video. E se da un lato i numeri da soli non bastano, va anche detto che quelli su cui può contare il nuovo gioco dello studio parigino non sono certo da sottovalutare.











Per mettere mano a tutto questo ben di dio, non ci sarà da attendere molto: la data di lancio di Humankind è infatti prevista per il 17 agosto. Vale la pena tenere presente, oltretutto, che Humankind sarà su Xbox Game Pass fin dal day one.