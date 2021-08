Il prossimo Nintendo Indie World si terrà domani sera

Nintendo ha annunciato la data del prossimo Indie World, variante del classico Direct dedicata a sviluppatori indie. La diretta, che come al solito potrà essere seguita sul canale YouTube ufficiale, durerà circa venti minuti e prenderà il via alle ore 18:00 di domani, mercoledì 11 agosto.



Nintendo non ha rivelato nessuna informazione sui giochi che prenderanno parte a questo Indie World, anche se il tweet parla di “upcoming games” senza preannunciare nuove sorprese. Abbiamo come l’impressione che nemmeno questa sarà la volta buona per Hollow Knight: Silksong.