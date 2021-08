OlliOlli World: un nuovo trailer sulla personalizzazione del personaggio

Private Division e Roll7 hanno confezionato un nuovo trailer di OlliOlli World interamente dedicato alla presonalizzazione del personaggio controllato dal giocatore.











Nel video presente qui in alto, il co-CEO Simon Bennett illustra in che modo il titolo permetterà agli utenti di modificare il proprio avatar. Per esempio sarà possibile decidere liberamente la propria costituzione fisica, il colorito e l’acconciatura dei capelli, oltre che definire pose individuali e trick per dare ulteriore sfoggio alla propria personalità. Grazie a una enorme selezione di stili e oggetti, i giocatori avranno l’opportunità di perfezionare il proprio look combinando capi di abbigliamento e accessori di vario genere.

OlliOlli World sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch nel corso di questo inverno.