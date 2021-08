Pathfinder: Wrath of the Righteous per console in uscita nel 2022

Owlcat Games e META Publishing hanno pubblicato un nuovo trailer di Pathfinder: Wrath of the Righteous per annunciarne la data di uscita delle versioni console.











Il trailer mostra la cosiddetta “crusade mode”, insieme a combattimenti a cavallo e meccaniche di gioco tattiche. La crusade mode consente ai giocatori di selezionare il proprio generale, modificare le dimensioni del proprio esercito ed esplorare la mappa. Mostra anche quanti punti movimento sono rimasti, il morale generale del combattimento, la forza dell’esercito e la forza del nemico.

Il videogioco di ruolo a sfondo tattico approderà su PS4 e Xbox One a partire dal 1° marzo 2022. Prime Matter, l’etichetta di Koch Media, si occuperà della distribuzione delle copie fisiche delle versioni per console di Pathfinder: Wrath of the Righteous. Vi ricordiamo, inoltre, che la versione PC sarà disponibile molto prima: già dal 2 settembre di quest’anno, dunque tra meno di un mese.