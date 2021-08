Svelato Faith of Danschant: Hereafter, action RPG per PC e console

Il publisher Wangyuan Shengtang e gli sviluppatori Joyfun Game hanno svelato Faith of Danschant: Hereafter, un nuovo action RPG ispirato alla mitologia cinese. Per l’occasione è stato diffuso un lungo trailer che ne illustra il gameplay.











Il filmato pubblicato sul canale di Nvidia mette in mostra anche il comparto tecnico del gioco, che farà ampio uso delle più recenti tecnologie delle ultime schede video. Tra queste citiamo i rifless, illuminazione globale, ombre e occlusione ambientare con supporto al ray tracing, nonché la tecnologia DLSS di Nvidia.

Non sappiamo ancora quando sarà possibile mettere le mani su Faith of Danschant: Hereafter, ma gli sviluppatori hanno fatto sapere che il gioco uscirà prossimamente su PC e console.