Sonic e Tails si aggiungono al cast di Super Monkey Ball Banana Mania

Sia il porcospino blu che le scimmiette rotolanti di SEGA festeggiano importanti traguardi della loro pluridecennale carriera, e dunque quale motivo migliore per un crossover fra le due IP? Il publisher ha infatti di recente rivelato che Sonic e Tails saranno presenti come personaggi giocabili in Super Monkey Ball Banana Mania. Non poteva mancare, ovviamente, un breve trailer di corredo.











Così come nel caso di Beat di Jet Set Radio, anche Sonic e Tails avranno una certa personalizzazione nei livelli che affronteranno: le tradizionali banane saranno infatti sostituite dai classici anelli dorati. Le due icone di SEGA potranno essere sbloccate gratuitamente. Super Monkey Ball Banana Mania sarà disponibile a partire dal 5 ottobre su PC e console.