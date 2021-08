Axiom Verge 2 disponibile da oggi su PC, PS4 e Switch

Quando si dice un annuncio a sopresa: a poca distanza dall’ultimo trailer dedicato ad Axiom Verge 2, Thomas Happ ha annunciato che il suo nuovo metroidvania arriverà oggi su PC tramite Epic Games Store, PS4 e Nintendo Switch. Il gioco arriverà a breve anche su Xbox One: lo sviluppatore ha chiarito, ironicamente ma non troppo “lanciarlo su tutte le piattaforme assieme sarebbe stato troppo per me.”

Axiom Verge 2 è già disponibile su Nintendo eShop, mentre arriverà su Epic Games Store e PS4 intorno alle 21:00 di oggi.