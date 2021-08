Diablo 4: il game director Luis Barriga ha lasciato Blizzard Entertainment

Anche il team di Diablo 4 è stato colpito dallo scandalo che ha coinvolto l’intera Activision Blizzard a seguito della causa intentata dallo Stato della California. Il ciclone che ha colpito la compagnia ha già portato alle dimissioni dell’ormai ex presidente di Blizzard Entertainment, J. Allen Brack, nonché del responsabile delle risorse umane, Jesse Meschuck.

Ora anche il game director di Diablo 4, Luis Barriga, ha lasciato Blizzard, assieme ad altri due nomi di alto profilo: si tratta del lead designer Jesse McCree e del designer Jonathan LeCraft, quest’ultimo impegnato nello sviluppo di World of Warcraft. La notizia è stata in un primo luogo riportata da Kotaku, sulle cui colonne leggiamo che questi tre dipendenti sono stati allontanati in seguito alle accuse di molestie; successivamente un portavoce di Activision Blizzard ha confermato che Barriga, McCree e LeCraft non fanno più parte dell’organico della compagnia, senza però specificare le motivazioni alla base di questi provvedimenti.

Condividi con gli amici Inviare