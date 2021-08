Life is Strange: Remastered Collection slitta al 2022

Brutte notizie per chi attende l’uscita di Life is Strange: Remastered Collection, raccolta rimasterizzata che include l’avventura originale di Dontnod Entertainment e il prequel Before The Storm. Deck Nine Games, lo studio che si sta occupando della remaster, ha purtroppo fatto sapere che il lancio di questa collection è stato spostato ai primi mesi del 2022.

Il team spiega che tale decisione è stata presa per alleviare il carico di lavoro che pesa sugli sviluppatori, già alle prese anche con Life is Strange: True Colors, la cui uscita rimane confermata per il 10 settembre 2021. Inoltre, lo studio ha annunciato che il DLC Wavelenghts dello stesso True Colors sarà disponibile dal 30 settembre.

