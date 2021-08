Eastward per PC e Switch in uscita a settembre

Il publisher Chucklefish e gli sviluppatori indie di Pixpil hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Eastward, avventura in pixel art in arrivo su PC e Nintendo Switch.











L’annuncio è avvenuto in seguito alla diffusione di un nuovo trailer di gameplay mostrato in anteprima nel corso dell’Indie World che Nintendo ha tenuto ieri sera. Sul finire del video, infatti, possiamo leggere che Eastward uscirà tra poco più di un mese: per la precisione, il 16 settembre.