Back 4 Blood è appena entrato in fase gold

Quando mancano esattamente due mesi all’uscita programmata di Back 4 Blood, il publisher Warner Bros. Games ha annunciato che il gioco è appena entrato nella fase gold.

Ciò significa che lo sviluppo in quel di Turtle Rock Studios è stato portato a termine e il lancio dell’action cooperativo non verrà rinviato ulteriormente. Il gioco uscirà il 12 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

Nel frattempo, il team sta per dare il via a una sessione di open beta che partirà alle 21:00 di questa sera per concludersi alla stessa ora del 16 agosto. La beta sarà accessibile su tutte le piattaforme.

Condividi con gli amici Inviare