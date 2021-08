The King of Fighters XV: ecco il trailer di Antonov

Come ogni giovedì, SNK ha diffuso un nuovo trailer dedicato a uno dei personaggi di The King of Fighters XV: questa settimana tocca ad Antonov, il wrestler professionista che ha debuttato nella precedente iterazione della serie.











Antonov farà parte del Team G.A.W. (Galaxy Anton Wrestling) assieme a Ramon e King of Dinosaurs, entrambi già svelati nelle scorse settimane.

Vi ricordiamo che The King of Fighters XV sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S nei primi mesi del 2022.