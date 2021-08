Typhoon Studios rinasce dalle ceneri come Raccoon Logic

La recente chiusura di tutti gli studi interni da parte di Google, che in passato aveva acquisito Typhoon Studios, ha spinto Alex Hutchinson e compagni a fondare una nuova compagnia denominata Raccoon Logic grazie all’investimento del colosso cinese Tencent.

Questo nuovo studio di sviluppo con base a Montreal, in Canada, è stato aperto da Hutchinson (ex Ubisoft ed Electronic Arts) assieme agli amici e colleghi Reid Schneider, Yannick Simard, Erick Bilodeau, e Marc-Antoine Lussier, tutti veterani dell’industria che hanno partecipato a vario titolo ai lavori di molti blockbuster. Tra questi citiamo i franchise di Assassin’s Creed e Watch Dogs, nonché Batman Arkham.

Raccoon Logic fa sapere, inoltre, di aver acquisito i diritti sull’IP di Journey to the Savage Planet da Google. Il videogioco fu sviluppato proprio da Typhoon Studios prima che il colosso di Mountain View acquisisse la compagnia, pertanto è possibile che uno dei primi progetti di Raccoon Logic sia legato proprio a questo titolo.

Condividi con gli amici Inviare