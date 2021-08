Diablo II: Resurrected non avrà il multiplayer TCP/IP

Il grande annuncio degli ultimi giorni, per quanto riguarda Diablo II: Resurrected, è stato quello delle date della beta. A margine, però, alcuni fan si sono accorti che Blizzard ha anche escluso dal gioco una funzionalità che in passato era stata promessa. Spulciando le FAQ della beta, possiamo infatti scoprire che la possibilità di connettersi tramite protocollo TCP/IP è stata rimossa, e non sarà presente nemmeno nella build finale. La motivazione di Blizzard è riportata nelle FAQ stesse: “dopo attente considerazioni, non supporteremo più questa opzione perché abbiamo identificato potenziali rischi di sicurezza, e vogliamo fare tutto il possibile per proteggere i nostri giocatori.”

Largamente diffuso fino agli anni 2000 e presente nel gioco originale, il protocollo TCP/IP permette la connessione diretta a un altro giocatore inserendo il loro indirizzo IP. Assieme a programmi di terze parti, è un elemento fondamentale per la creazione di LAN virtuali, nonché uno dei modi più semplici di giocare online con mod non supportati ufficialmente. D’altro canto, però, rende accessibile il gioco online anche a chi possiede copie piratate; è possibile che sia stata proprio questa decisione a spingere Blizzard a non includere la funzionalità in Diablo II: Resurrected.