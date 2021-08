Metal Slug Tactics: rivelato il gameplay del gioco di Dotemu

Dotemu sta diventando una garanzia, ultimamente: dopo l’ottimo Streets of Rage 4, il prossimo progetto del publisher francese è infatti il promettente Metal Slug Tactics, adattamento della celebre saga di sparatutto a scorrimento. Sviluppato da Leikir Studio, il gioco a turni ha rivelato il suo gameplay nel corso del recente Nintendo Indie World.











Il cambiamento di prospettiva e il passaggio ai turni non ha certo significato un cambio di mestiere per Marco, Eri, Fio e Tarma, che dovranno ancora una volta affrontare gli eserciti di Donald Morden sfruttando solo le loro forze (e quelle dell’imponente armamentario a loro disposizione). Il gioco includerà anche un sistema di perk e di crescita dei personaggi, che permetterà loro di accedere ad attacchi speciali e combinati. Saranno inoltre presenti alcuni boss tradizionali della saga, come l’Aeshi Nero che abbiamo visto nel trailer. Per mettere mano a questo ben di dio, però, servirà un po’ di pazienza: il lancio di Metal Slug Tactics è infatti previsto per il 2022.