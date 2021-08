Shin Megami Tensei V: Atlus rivela un nuovo trailer della storia

Continua la campagna promozionale di Shin Megami Tensei V, con un nuovo trailer dedicato all’approfondire la storia del gioco. Il protagonista, ritrovatosi in una versione devastata della Tokyo dove è nato e cresciuto, avrà il suo bel da fare a difendersi dalle orde di demoni che infestano questa strana realtà. Particolarmente pericolosa, a quanto pare, sarà la demonessa vestita di rosso che possiamo vedere in azione nel corso del video.











Per fortuna, il protagonista non sarà solo nella sua lotta: grazie all’aiuto e all’unione con un misterioso salvatore, diventerà infatti un essere né umano né demone, in grado di combattere ad armi pari con gli orrori che infestano queste terre. Shin Megami Tensei V arriverà su Nintendo Switch il 12 novembre.