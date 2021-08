Loop Hero arriverà su Nintendo Switch entro il 2021

Quando siete un lich in grado di causare la fine del tempo, che sarai mai saltare da una piattaforma all’altra? E infatti Loop Hero, il particolare roguelite sviluppato da Four Quarters e pubblicato da Devolver Digital, arriverà su Nintendo Switch entro la fine del 2021. A dare l’annuncio ci hanno pensato i personaggi stessi in un nuovo trailer.











La struttura di Loop Hero è decisamente particolare: all’inizio, il nostro protagonista si trovera a percorrere una strada chiusa e del tutto vuota. Toccherà a noi riempirla mano a mano utilizzando le carte trovate durante il viaggio, che potranno offrire sia utili bonus che nascondere pericoli sempre più grandi.