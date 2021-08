Life is Strange: True Colors per Nintendo Switch rinviato

A poca distanza dall’annuncio di un rinvio per Life is Strange Remastered Collection, lo studio di sviluppo Deck Nine Games ha comunicato che anche la versione per Nintendo Switch di Life is Strange True: Colors non uscirà quando previsto, cioè il 10 settembre. Gli sviluppatori non hanno offerto una nuova data, promettendo che verremo aggiornati in merito nel corso delle prossime settimane. Se temete di dover attendere a lungo, placate i vostri timori: Deck Nine ha infatti chiarito che Life is Strange: True Colors uscirà entro la fine del 2021 anche sulla console ibrida di Nintendo.

