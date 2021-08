Marvel's Guardians of the Galaxy: un video dedicato al character design

Il design di un personaggio non è certo lavoro da sottovalutare: l’aspetto è la prima cosa che ci troviamo davanti, e ogni piccolo dettaglio può fare la differenza fra un look iconico e uno che non lascia il segno. Questo vale anche quando quelli con cui ci si trova a lavorare sono personaggi già amati da milioni di fan come i protagonisti di Marvel’s Guardians of the Galaxy, titolo action sviluppato da Eidos Montreal per conto di Square Enix. A parlarci di queste considerazioni in un nuovo video è Bruno Gauthier-Leblanc, art director presso Eidos Montreal.











Star-Lord, per esempio, ha un look profondamente ispirato agli anni ’80, caratterizzato dalle spillette che indossa e dal logo della band da cui ha preso il nome. I tatuaggi circolari di Drax rappresentano ciascuno una battaglia che il temibile Distruttore ha vinto, e il costume di Gamora è ispirato a quello che adotta nei fumetti più recenti (e al cui design ha contributo l’italiana Sara Pichelli). Rocket e Groot, infine, hanno un design combinato: la barba di Rocket è decorata con un ornamento che ricorda l’albero vivente, mentre Groot porta sulla schiena un’imbracatura che rende più facile al peloso Guardiano arrampicarsi sulle sue spalle.

Marvel’s Guardians of the Galaxy uscirà il 26 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco sarà inoltre disponibile su Nintendo Switch tramite cloud.