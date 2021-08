King's Bounty II: il nuovo trailer rivela Elisa, terzo personaggio giocabile

1C Enterainment ha preparato un nuovo trailer per rivelare il terzo personagglio giocabile di King’s Bounty II. Nata in una terra martoriata da continui conflitti interni, Elisa scopre un giorno di possedere poteri magici, che da lì in poi utilizzerà per cacciare gli invasori. Scelta come rappresentante dal popolo di Lorian, Elisa si presenta al re, offrendo il suo supporto nella liberazione di tutta Nostria.











Gli intrighi e le cospirazioni di King’s Bounty II arriveranno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 24 agosto. Potete trovare le prime impressioni del nostro Daniele Dolce nella sua anteprima.