Frostpunk 2 annunciato da 11 bit Studios, ecco il trailer

Dopo tre ricche espansioni, sembra proprio che per 11 bit studios sia giunto il momento di guardarsi avanti. Il futuro (o il passato ucronico, se vogliamo essere precisi) però a quanto pare sarà ancora frigido e impietoso, come dimostra bene il trailer d’annuncio di Frostpunk 2. Spoiler: a quanto pare dire bugie non è ben visto.











Ambientato trenta anni dopo il suo predecessore, Frostpunk 2 passerà dallo steampunk al dieselpunk. La conquista delle Frostlands ha infatti portato con sé la scoperta di preziosi giacimenti di petrolio, e con essi nuove possibilità. Il cambiamento, però, non è facile, e ancora una volta la sopravvivenza nelle lande gelide richiederà un leader forte, che sia in grado di prendere decisioni difficili e far prosperare coloro che a lui si affidano.