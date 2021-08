GTA 3, Vice City e San Andreas: in arrivo le remaster?

Pare proprio che Rockstar Games sia in procinto di annunciate le versioni rimasterizzate di tre grandi classici del recente passato: stiamo parlando di GTA 3, Vice City e San Andreas.

L’indiscrezione è stata diffusa sulle colonne di Kotaku, dove leggiamo che alcune fonti vicine agli ambienti di sviluppo darebbero la trilogia in uscita verso la fine di ottobre, o al massimo agli inizi di novembre di quest’anno. I lavori pare siano portati avanti da Rockstar Dundee, ex Ruffian Games, studio acquisito sul finire dello scorso anno. Sembra, inoltre, che il tris di GTA approderà su una vasta pletora di piattaforme: l’uscita dovrebbe avvenire prima su tutte le console contemporanee, quindi PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch, per poi approdare in seguito anche su PC e dispositivi mobili.

Infine, le stesse fonti fanno sapere che Rockstar starebbe pensando di rimasterizzare anche il primo Red Dead Redemption, tuttavia tutto dipenderà dalle performance delle riedizioni di GTA 3, Vice City e San Andreas.

Condividi con gli amici Inviare