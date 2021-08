QuakeCon 2021: ecco il programma completo dell'evento

Mancano pochi giorni al QuakeCon 2021 che si terrà dal 19 al 21 agosto prossimi, per questo Bethesda ha voluto diffondere il programma completo dell’iniziativa. Anche quest’anno l’evento sarà completamente digitale a causa della pandemia, ma ciò non fermerà la compagnia dall’offrire agli spettatori notizie e aggiornamenti su giochi attuali e in arrivo, tornei, eventi di raccolta fondi, esibizioni musicali, dirette con le celebrità, conferenze degli sviluppatori e tanto altro.

Di seguito il programma completo delle dirette.

Giovedì 19 agosto

Benvenuto al QuakeCon 2021 con Pete Hines ed Erin Losi: 20:00

20:00 Celebrating 25 Years of Quake – (Festeggiamenti dei 25 anni di Quake) con id Software e Machine Games: 20:05 – Kevin Cloud e Marty Stratton di id Software insieme a Jerk Gustafsson di MachineGames discutono sull’impatto e sull’eredità di Quake durante il suo 25° anniversario.

20:05 – Kevin Cloud e Marty Stratton di id Software insieme a Jerk Gustafsson di MachineGames discutono sull’impatto e sull’eredità di Quake durante il suo 25° anniversario. Deep Dive into DEATHLOOP – ( Un tuffo in DEATHLOOP) con Arkane Lyon: 20:30 – Arkane Lyon svelerà i dettagli del prossimo titolo disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, DEATHLOOP, con particolare attenzione al multigiocatore.

20:30 – Arkane Lyon svelerà i dettagli del prossimo titolo disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, DEATHLOOP, con particolare attenzione al multigiocatore. Fallout 76: Making Appalachia Your Own – ( Fallout 76: Personalizza l’Appalachia) con Fallout Worlds: 21:00 – Unisciti al team di sviluppo di Fallout 76 per una discussione sull’evoluzione del gioco e un approfondimento sul prossimo aggiornamento: Fallout Worlds.

21:00 – Unisciti al team di sviluppo di Fallout 76 per una discussione sull’evoluzione del gioco e un approfondimento sul prossimo aggiornamento: Fallout Worlds. Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online – ( I retroscena del pluripremiato The Elder Scrolls Online) con Zenimax Online Studios: 21:30 – Matt Firor e Rich Lambert parleranno di ESO, delle grandi aggiunte al gioco e di cosa i giocatori possono aspettarsi da questo acclamato MMO.

21:30 – Matt Firor e Rich Lambert parleranno di ESO, delle grandi aggiunte al gioco e di cosa i giocatori possono aspettarsi da questo acclamato MMO. Reliving the Opening of Skyrim – ( Rivivi l’inizio di Skyrim) insieme ai suoi creatori di BGS: 22:00 – Ehi tu! Finalmente hai aperto gli occhi. Festeggia il decimo anniversario di Skyrim e riguarda i momenti iniziali mentre i creatori del gioco raccontano del suo sviluppo.

22:00 – Ehi tu! Finalmente hai aperto gli occhi. Festeggia il decimo anniversario di Skyrim e riguarda i momenti iniziali mentre i creatori del gioco raccontano del suo sviluppo. DOOM Eternal Studio Update – (Aggiornamento su DOOM Eternal) con Marty e Hugo: 22:30 – Hugo Martin e Marty Stratton di id Software svelano ai fan le novità in arrivo su DOOM Eternal.

Venerdì 20 agosto

DEATHLOOP Meets its Makers – (DEATHLOOP incontra i suoi creatori): 20:15

20:15 WeRateDog’s Matt Nelson and Pete Hines Rate Dogs & More – (Matt Nelson e Pete Hines di WeRateDogs valutano cani e tanto altro): 21:30

21:30 Code Orange vs Quake Music Video Debut – (Prima visione del video musicale Code Orange vs Quake): 22:15

22:15 Alienware – Fundraising and Raising Heck – ( Alienware – Raccolta fondi) con Anna Maree: 23:00

23:00 The Elder Scrolls Online – Dungeon Speed Run Competition – (The Elder Scrolls Online – Sfida speedrun di dungeon): 00:30 (sabato, 21 agosto)

00:30 (sabato, 21 agosto) Exclusive Musical Performance by Trivium – (Esibizione musicale esclusiva dei Trivium): 02:00 (sabato, 21 agosto)

02:00 (sabato, 21 agosto) Skyrim – 10th Anniversary Interactive Fun Run – (Interactive Fun Run per il decimo anniversario di Skyrim) con Gus Johnson: 03:00 (sabato, 21 agosto)

Sabato 21 agosto

DOOM Eternal BATTLEMODE Community Bonanza! – ( DOOM Eternal: Sfida della community in modalità BATTLEMODE!): 20:15

20:15 Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It – (Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It): 21:30

21:30 Quake World Championship Grand Finals – (Gran finale Quake World Championship): 22:45

22:45 The Elder Scrolls Online – Live Art Creation – (The Elder Scrolls Online – Arte in diretta): 00:30 (sabato, 21 agosto)