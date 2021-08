Disciples: Liberation, un nuovo trailer ne annuncia la data di uscita

Tramite la pubblicazione di un breve teaser trailer, Kalypso Media ha annunciato la data di uscita di Disciples: Liberation, il videogioco strategico con elementi di ruolo in lavorazione presso Frima Studio.











L’ultimo capitolo di questa saga rappresenterà un nuovo inizio per il franchise, permettendo ai giocatori di esplorare un oscuro mondo fantasy e combattere tantissime creature in scontri tattici a turni. Il gioco presenterà una lunga campagna single player divisa in tre atti con finali multipli che promette di durare un’ottantina di ore.

Disciples: Liberation sarà disponibile dal 21 ottobre prossimo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.