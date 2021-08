Life is Strange: True Colors, il DLC Wavelengths si mostra in video

Deck Nine Games ha pubblicato un nuovo trailer di Life is Strange: True Colors, questa volta dedicato a Wavelengths, il DLC che vedrà come protagonista il personaggio di Steph.











Il contenuto aggiuntivo fungerà da prequel rispetto all’avventura principale, una sorta di “side story” che racconterà le vicende di Steph, già nota a chiunque abbia giocato a Life is Strange: Before the Storm, mentre prende in carico la gestione della radio cittadina di Haven Springs, la cittadina in cui sarà ambientato True Colors. In Wavelengths scopriremo perché Steph ha deciso di trasferirsi nella pacifica cittadina del Colorado, lasciando la sua vita precedente alle spalle.

Il DLC sarà disponibile a partire dal 30 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Stadia, mentre Life is Strange: True Colors approderà sulle medesime piattaforme qualche giorno prima, il 10 settembre. Sia il gioco base che il contenuto aggiuntivo arriveranno anche su Nintendo Switch, tuttavia questa versione è stata rinviata a data da destinarsi.