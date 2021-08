L'avventura narrativa Lake uscirà a settembre

Con un messaggio diffuso tramite Twitter, lo studio indipendente Whitehorn Games ha annunciato la data di uscita di Lake, un’avventura narrativa in arrivo tra poche settimane su PC, Xbox One e Series X|S.

Ambientato nel 1985, Lake seguirà le vicende della protagonista Meredith Weiss, temporaneamente impiegata come postina nella pacifica cittadina di Providence Oaks, in Oregon. Durante le due settimane in cui si ritroverà a consegnare pacchi e lettere, Meredith interagirà con molte persone per poi decidere se stanziarsi definitivamente in quel di Providence Oaks, oppure se tornare in città dove la attende un lavoro nello sviluppo di software.

Lake sarà disponibile dal 1° settembre.

Condividi con gli amici Inviare