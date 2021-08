Annunciato Ripout, nuovo FPS co-op a tinte horror per PC

Pet Project Games ha svelato Ripout, un nuovo FPS cooperativo ad ambientazione sci-fi e forti tinte horror in arrivo prossimamente su PC. L’annuncio è stato corredato da un apposito trailer che illustra alcune sequenze di gameplay.











Ambientato nel prossimo futuro, Ripout permetterà ai giocatori di esplorare livelli e missioni generati in maniera procedurale di difficoltà crescente. Esplorando i ponti di numerose navi spaziali, ci ritroveremo faccia a faccia con orrori indicibili e creature ignote che non perderanno occasione di tentare di farci lo scalpo. Nel gioco saranno presenti elementi ludici che garantiscono la progressione del personaggio e la personalizzazione dell’arsenale, assieme a un’arma vivente che acocmpagnerà sempre i giocatori e sarà essenziale per la sopravvivenza del team.

“Siamo orgogliosi di mostrare il primo trailer di Ripout, offrendo agli spettatori di dare uno squardo all’universo nato dall’immaginazione del nostro team,” ha dichiarato Goran Rajsic, direttore creativo di Pet Project Games. “Questo trailer mostra alcune delle feature del gioco. Abbiamo voluto rivelare l’arma vivente e i nemici, mostrando i mostri e le loro terrificanti abilità.”

Ripout sarà disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store nel corso del 2022.