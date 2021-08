Quake: rivelato per errore il ritorno dell'iconica serie

Come ben sapranno i nostri lettori, si avvicina il ritorno del QuakeCon, del quale è stato di recente rivelato il programma completo. Proprio la versione presente sul sito web del programma, però, ha rivelato qualcosa prima del tempo: nella descrizione del pannello Let’s Talk Quake, previsto per le 16:30 del 20 agosto, possiamo infatti leggere la scritta “Quake is back”. Di per sé, questo potrebbe anche far pensare a un ritorno figurato, ma la parte della descrizione nel frattempo rimossa rende molto più probabile l’ipotesi di un possibile remake o remaster del gioco. John Linneman di Digital Foundry e Jerk Gustafsson di Machine Games parleranno infatti “del contenuto aggiuntivo che Machine Games ha apportato a questa edizione rivitalizzata.“

