Call of Duty: Vanguard, annuncio ufficiale in arrivo?

È già da qualche tempo che le voci su Call of Duty: Vanguard, capitolo della serie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, non fanno altro che rincorrersi. Ultimamente, anzi, si sono accentuate, e a quanto pare anche gli sviluppatori stessi hanno voluto dire la loro. L’account Twitter ufficiale della serie ha infatti pubblicato un brevissimo teaser che, non mancando di scherzare sui numerosi leak e rumor, ritrae un cielo coperto di bombardieri. Ma c’è di più: un altro breve teaser è stato inviato allo YouTuber MrDalekJD, che non ha mancato di rilanciarlo dal suo profilo Twitter.

Quest’ultimo teaser conferma definitivamente l’ambientazione legata alla Seconda Guerra Mondiale e in particolare al fronte occidentale. Nel video si possono infatti riconoscere alcune armi inglesi sparse per terra e una targa che riconduce alla Battaglia di Merville, evento connesso alle operazioni del D-Day. Alla luce di tutte queste anticipazioni, non dovrebbe mancare molto a un annuncio ufficiale di Call of Duty: Vanguard.