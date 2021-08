Rebel Galaxy disponibile gratis su Epic Games Store

Altra settimana, altro regalo per gli utenti dell’Epic Games Store. Questa volta è il turno di Rebel Galaxy, fantascientifico titolo che ci porta ad esplorare la galassia, a scoprirne i segreti e ovviamente a combattere contro masnadieri di ogni tipo. Per la verità, non si tratta della prima volta che l’Epic Games Store regala Rebel Galaxy, ma l’annuncio non manca di novità interessanti. Come da tradizione, l’arrivo di un nuovo gioco gratuito ha svelato cosa verrà regalato settimana prossima, e il bottino si preannuncia gustoso. Dal 19 al 26 agosto potremo infatti accaparrarci lo sparatutto roguelike Void Bastards e la colorata avventura open world Yooka-Laylee.

