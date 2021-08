Hades arriva su console PlayStation e Xbox

A quasi un anno di distanza dal lancio della sua versione definitiva su PC e Switch, Hades è finalmente disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il lancio avverrà sia in versione digitale che fisica, grazie al supporto di Private Division. Quest’ultima edizione, in particolare, conterrà un libretto con il compendio dei personaggi e un codice per il download della colonna sonora. Le copie della prima produzione, inoltre, saranno abbellite con speciali dettagli dall’effetto metallico lucido sulla copertina.











Sia la versione PS4 che quella Xbox One prevedono l’upgrade gratuito alle rispettive console di nuova generazione. A tal proposito, se volete sapere come si comporta Hades su PS5, vi rimandiamo alla recensione del nostro Stefano Calzati; se invece avete in mente di giocare all’ottimo roguelike di Supergiant Games su console Microsoft, sappiate che potete farlo anche tramite Xbox Game Pass.