Road 96 è disponibile da oggi su PC e Nintendo Switch

Lo studio francese DigixArt, recentemente acquisito da Embracer Group, ha annunciato la disponibilità di Road 96, che arriva oggi sia su PC che su Nintendo Switch.











“Ci siamo, la folle idea di dare vita a un gioco di stampo narrativo ma procedurale, senza alcun limite creativo per il team di sviluppo, sta per arrivare nelle mani dei giocatori,” ha affermato Yoan Fanise, CEO e Creative Director di DigixArt. “Sono allo stesso tempo esaltato e spaventato dalle possibili reazioni e, ancora di più, dallo scoprire quale percorso affronteranno. Alcuni avranno 6 episodi, altri 14, qualcuno potrà morire e ad altri non succederà mai. È un gioco incentrato sulla libertà: la libertà che è proprio di un viaggio su strada, la libertà che si oppone a ogni dittatura e, perché no, la libertà dello sviluppo indie“.

Road 96 è un’avventura procedurale sviluppata dagli autori di 11-11 Memories Retold. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione.